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Посол ЕС призвал сохранять режим тишины на Донбассе

Понедельник, 30 ноября 2020, 11:55

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал к соблюдению режима тишины на Донбассе, что больше ни одна жизнь не была потеряна.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Посетил Аллею Героев в Днепре и почтил память павших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Следует сохранять режим тишины, чтобы больше ни одна жизнь не была потеряна", - написал Маасикас в Twitter.

Посол ЕС напомнил, что ЕС осуждает агрессию России против Украины и призывает к исполнению Минских соглашений.

Как сообщалось, в городе Днепр в понедельник открылся региональный офис евроинтеграции.

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