Посол ЕС призвал сохранять режим тишины на Донбассе

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал к соблюдению режима тишины на Донбассе, что больше ни одна жизнь не была потеряна.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Посетил Аллею Героев в Днепре и почтил память павших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Следует сохранять режим тишины, чтобы больше ни одна жизнь не была потеряна", - написал Маасикас в Twitter.

Відвідав Алею Героїв у Дніпрі й вшанував пам'ять полеглих за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Слід берегти режим тиші, щоб більше жодне життя не було втрачене. ЄС засуджує агресію Росії проти України і закликає до виконання Мінських угод. pic.twitter.com/1IrLy9VLjr — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 30, 2020

Посол ЕС напомнил, что ЕС осуждает агрессию России против Украины и призывает к исполнению Минских соглашений.

Как сообщалось, в городе Днепр в понедельник открылся региональный офис евроинтеграции.