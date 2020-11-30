Санду відповіла, чи не буде заважати президентству її стать

Мая Санду спокійно відповіла на запитання від журналіста про те, чи не буде те, що вона жінка, заважати професійному виконанню обов’язків президента.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Запитання пролунало на великій пресконференції обраного президента 30 листопада.

"Не думаю, що мені буде важко керувати через те, що я жінка, або проводити реформи через те, що я жінка. Я пишаюся нашими громадянами, які проголосували за мене - попри те, що я жінка", - відповіла Мая Санду.

Мая Санду - перша жінка, що обійме посаду президента Молдови. В останні, найгарячіші дні кампанії перед другим туром виборів, до непристойних зауважень на адресу Санду за ознакою статі вдався і чинний президент Ігор Додон (про "брудну гру" кампанії Додона напередодні другого туру читайте у статті "Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона")

Нагадаємо, раніше подібне запитання поставили президентці Естонії Керсті Кальюлайд, що розлютило її.