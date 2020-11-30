НАТО розгнівав кілька країн-членів ідеєю підвищення зарплат - ЗМІ

НАТО попросив у своїх членів більше грошей на підвищення зарплат співробітників, однак деякі країни Альянсу вважають прохання невчасним і невідповідним з огляду на удар пандемії по їхніх економіках.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters від трьох європейських дипломатів.

Запропоноване підвищення зарплат приблизно на 2,2% мало б стати найбільшим за чотири роки.

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"Через пандемію виникла економічна криза, а вони просять грошей для установи, де найнижчі зарплати - 4000 євро. Це жарт. Просити держави збільшити внески на заробітну плату під час COVID-19 безвідповідально", - сказав один європейський дипломат.

Близько 1000 цивільних осіб працюють в структурах Альянсу, усі вони - громадяни країн-членів НАТО. Вони надають консультації і адміністративну підтримку національним делегаціям в штаб-квартирі НАТО.

У НАТО відмовилися від докладних коментарів з приводу переговорів.

За словами неназваного європейського дипломата, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 27 листопада зателефонував міністрам закордонних справ Іспанії та Італії, щоб обговорити це питання, і вони відкинули його пропозицію.

Інше джерело в дипломатичних колах заявило, що в розмові зі Столтенбергом Іспанія відкинула ідею підвищення зарплат через нинішній соціальний контекст.

"Вони (НАТО) відірвані від реальності? Під час COVID це шокує, враховуючи розмір зарплат, інші міжнародні організації цього не роблять", - сказав третій європейський дипломат.

Два дипломати НАТО підтвердили, що переговори про заробітну плату ведуться, і що серед членів Альянсу панує невдоволення.

Заробітна плата в НАТО коригується один раз на рік 1 січня під час щорічного перегляду.