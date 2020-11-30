НАТО разгневал несколько стран-членов идеей повышения зарплат - СМИ

НАТО попросил у своих членов больше денег на повышение зарплат сотрудников, однако некоторые страны Альянса считают просьбу несвоевременной и несоответствующей, учитывая удар пандемии по их экономике.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от трех европейских дипломатов.

Предложенное повышение зарплат примерно на 2,2% должно стать крупнейшим за четыре года.

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"Из-за пандемии возник экономический кризис, а они просят денег для учреждения, где самые низкие зарплаты - 4000 евро. Это шутка. Просить государства увеличить взносы на заработную плату во время COVID-19 безответственно", - сказал один европейский дипломат.

Около 1000 гражданских лиц работают в структурах Альянса, все они - граждане стран-членов НАТО. Они предоставляют консультации и административную поддержку национальным делегациям в штаб-квартире НАТО.

В НАТО отказались от подробных комментариев по поводу переговоров.

По словам неназванного европейского дипломата, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 ноября позвонил министрам иностранных дел Испании и Италии, чтобы обсудить этот вопрос, и они отвергли его предложение.

Другой источник в дипломатических кругах заявил, что в разговоре со Столтенбергом Испания отвергла идею повышения зарплат из-за нынешнего социального контекста.

"Они (НАТО) оторваны от реальности? Во время COVID это шокирует, учитывая размер зарплат, другие международные организации этого не делают", - сказал третий европейский дипломат.

Два дипломата НАТО подтвердили, что переговоры о заработной плате ведутся, и среди членов царит недовольство.

Заработная плата в НАТО корректируется один раз в год 1 января во время ежегодного пересмотра.