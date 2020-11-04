Нідерланди посилюють обмеження і не виключають комендантської години

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виклав нові заходи, спрямовані на стримування пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dutch News.

Нові правила набирають чинності в середу о 22:00 і діятимуть протягом двох тижнів, коли автоматично припиняться.

Крім того, Рютте оголосив, що часткові заходи ізоляції, введені 13 жовтня, триватимуть до середини грудня. Результати нових заходів будуть оцінені через пару тижнів.

Уряд також заявив, що запровадить повний карантин в районах, де випадки коронавірусної інфекції продовжують зростати.

З цієї середи нідерландці, які не належать до однієї родини, не зможуть зустрічатися в громадських місцях групами розміром більше двох осіб. Також будуть закриті кінотеатри, театри, музеї та зоопарки.

Прем'єр-міністр настійно рекомендував своїм співвітчизникам до середини січня утриматися і від закордонних поїздок.

При цьому уряд не виключає посилення заходів – закриття шкіл і запровадження комендантської години.

З 15 жовтня в Нідерландах діє частковий карантин. Робота барів і ресторанів дозволена тільки для продажу на винос, також обмежена можливість прийому гостей в будинках, і час продажу алкоголю в магазинах. Також було введено зобов'язання носити маски для обличчя в закритих громадських місцях.

Вчора Національний інститут громадського здоров'я Нідерландів повідомив, що минулого тижня було виявлено 64 087 нових коронавірусних інфекцій, що трохи менше, ніж два тижні тому.