Нидерланды усиливают ограничения и не исключают комендантского часа

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте изложил новые меры, направленные на сдерживание пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dutch News.

Новые правила вступают в силу в среду в 22:00 и будут действовать в течение двух недель, когда автоматически прекратятся.

Кроме того, Рютте объявил, что частичные меры изоляции, введенные 13 октября, продлятся до середины декабря. Результаты новых мер будут оценены через пару недель.

Правительство также заявило, что введет полный карантин в районах, где коронавирусная инфекции продолжает расти.

После этой среды голландцы, которые не принадлежат к одной семье, не смогут встречаться в общественных местах группами более двух человек. Также будут закрыты кинотеатры, театры, музеи и зоопарки.

Премьер-министр настоятельно рекомендовал своим соотечественникам до середины января воздержаться и от зарубежных поездок.

При этом правительство не исключает усиления мер - закрытия школ и введения комендантского часа.

С 15 октября в Нидерландах действует "частичный карантин". Работа баров и ресторанов разрешена только для продажи на вынос, также ограничена возможность приема гостей в домах и время продажи алкоголя в магазинах. Также было введено обязательство носить маски для лица в закрытых общественных местах.

Вчера Национальный институт общественного здоровья Нидерландов сообщил, что на прошлой неделе было выявлено 64 087 новых случаев коронавирусной инфекции, что немного меньше, чем две недели назад.