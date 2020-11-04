Швеція ввела у ресторанах правило "не більше 8" за столом

Швеція на тлі зростання кількості коронавірусних інфекцій обмежила до 8 осіб число людей, які можуть сидіти разом за столом у кафе та ресторанах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"У нас дуже серйозна ситуація", - попередив прем'єр-міністр Стефан Левен, зазначивши, що вірус "рухається в неправильному напрямку".

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Левен також оголосив суворіші рекомендації, в тому числі уникати громадського транспорту і несуттєвих покупок, для ще трьох регіонів: Галланду, Еребру і Єнчепінг.

Це означає, що близько 70% з 10,5 мільйона жителів країни у ці дні живуть відповідно до нових урядових директив, які є добровільними.

Швеція повідомила про 31 смерть від COVID-19 з п'ятниці, в результаті чого число загиблих у країні досягло 5969 осіб - набагато більше, ніж в сусідніх державах.

На відміну від них, Швеція ніколи не вводила загальнонаціональний локдаун.

Від початку пандемії в скандинавській країні заразилися понад 134 тисячі осіб.