Швеция ввела в ресторанах правило "не более 8" за столом

Швеция на фоне роста количества коронавирусных инфекций ограничила до 8 человек число людей, которые могут сидеть вместе за столом в кафе и ресторанах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"У нас очень серьезная ситуация", - предупредил премьер-министр Стефан Лёвен, отметив, что вирус "движется в неправильном направлении".

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Он также объявил строгие рекомендации, в том числе избегать общественного транспорта и несущественных покупок, для еще трех регионов: Галланда, Эребру и Йёнчёпинга.

Это означает, что около 70% из 10,5 млн жителей страны в эти дни живут в соответствии с новыми правительственными директивами, которые являются добровольными.

Швеция сообщила о 31 смерти от COVID-19 с пятницы, в результате чего число погибших в стране достигло 5969 человек - намного больше, чем в соседних государствах.

В отличие от них, Швеция никогда не вводила общенациональный локдаун.

С начала пандемии в скандинавской стране заразились более чем 134 тысяч человек.