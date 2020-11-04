25-річний республіканець може стати наймолодшим в новітній історії членом Конгресу

25-річний Медісон Коуторн з Північної Кароліни може стати наймолодшим членом Конгресу в новітній історії США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Республіканець Коуторн балотується від 11 конгресового округу у Північній Кароліні та, за прогнозами CNN, виграє у свого суперника від Демократичної партії.

Перед цим Коуторн, нове обличчя в політиці, несподівано виграв праймеріз у свого однопартійця, якого підтримував Дональд Трамп.

До цього наймолодшим членом Конгресу в новітній історії була 29-річна Александрія Оказіо Кортес, представниця Демократичної партії від Нью-Йорку.

Загалом в історії США наймолодшим обраним членом Конгресу був 22-річний Вільям Чарльз Колі Клейборн від Теннессі, обраний у 1792 році. Він отримав мандат попри те, що віковий ценз для Палати представників становить 25 років.

Медісон Коуторн є власником компанії, що інвестує в нерухомість, та мотиваційним спікером. У політиці він позиціонує себе як податковий консерватор, противник абортів, прихильник вільного володіння зброєю та жорсткої імміграційної політики.