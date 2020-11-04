25-летний республиканец может стать самым молодым в новейшей истории членом Конгресса

25-летний Мэдисон Коуторн из Северной Каролины может стать самым молодым членом Конгресса в новейшей истории США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Республиканец Коуторн баллотируется от 11-го округа в Северной Каролине и, по прогнозам CNN, выигрывает у своего соперника от Демократической партии.

Перед этим Коуторн, новое лицо в политике, неожиданно выиграл праймериз у своего однопартийца, которого поддерживал Дональд Трамп.

До этого самым молодым членом Конгресса в новейшей истории была 29-летняя Александрия Оказио Кортес, представительница Демократической партии от Нью-Йорка.

Вообще в истории США самым молодым избранным членом Конгресса был 22-летний Уильям Чарльз Коли Клейборн от Теннесси, избранный в 1792 году. Он получил мандат несмотря на то, что возрастной ценз для Палаты представителей составляет 25 лет.

Мэдисон Коуторн - владелец компании, инвестирующей в недвижимость, и мотивационный спикер. В политике он позиционирует себя как налоговый консерватор, противник абортов, сторонник свободного владения оружием и жесткой иммиграционной политики.