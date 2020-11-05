Кіпр посилив коронавірусні обмеження: комендантська година і обов’язкові маски

Влада Кіпру оголосила про нові обмежувальні заходи, спрямовані на стримування зростання рівня коронавірусних інфекцій, включаючи нічну комендантську годину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Скасування більшості обмежувальних заходів, на жаль, призвело до самозаспокоєння та ілюзії, що ми нарешті подолали небезпеку", - сказав президент Нікос Анастасіадес у публічному зверненні.

Починаючи з п’ятниці, комендантська година буде діяти з 23:00 до 5 ранку, тоді як бари, кафе, ресторани та культурні центри повинні буде закриватись о 22.30. Заходи діятимуть до кінця листопада.

Використання масок для обличчя буде обов’язковим на відкритому повітрі та в громадських приміщеннях для всіх старше 12 років, принаймні до середини січня. Кінотеатри та театри продовжуватимуть працювати з 50-відсотковою заповнюваністю.

Супермаркети, інші роздрібні точки продажі продуктів харчування та аптеки зможуть обслуговувати пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями лише з часу відкриття до 9 ранку та з 13:00 до 14:00.

Середземноморський острів впорався з пандемією першої хвилі краще, ніж багато інших країнах, і відносно обережно відкрився для туристів. Однак випадки інфікування зросли в середньому з пари десятків на день до сотень із середини жовтня.