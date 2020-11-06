Глава Пентагону підготував документи про свою відставку – ЗМІ

Міністр оборони США Марк Еспер підготував заяву про свою відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Нерідко члени уряду готують недатовані заяви про відставку під час президентських виборів, даючи головнокомандувачу можливість замінити їх. Президент вирішує, чи приймати заяви про відставку. Цей процес зазвичай відбувається після того, як результати виборів стають ясними.

Але чиновники Пентагону кажуть, що Еспер підготував свій лист, тому що він один із чиновників, які давно очікували, що їх звільнять після виборів.

Оскільки його термін повноважень, можливо, добігає кінця, Еспер допомагає членам Конгресу розробити законопроєкт, який позбавить військові бази імен лідерів конфедератів і який може привести до його подальших розбіжностей з президентом Дональдом Трампом.

За словами офіційних осіб, цього тижня Еспер надав керівництву Пентагону письмову основу для перейменування об'єктів і, можливо, навіть кораблів і назв вулиць на базах, названих на честь генералів або лідерів Конфедерації.

Цей крок може призвести до подальшого конфлікту Еспера з президентом, йдеться в доповіді.

Варто зазначити, що офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман назвав повідомлення NBC News "неточним і таким, що вводить в оману у багатьох відношеннях", заявивши, що Еспер не планує йти у відставку.