Глава Пентагона подготовил документы о своей отставке - СМИ

Министр обороны США Марк Эспер подготовил заявление о своей отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Нередко члены правительства готовят недатированные заявления об отставке во время президентских выборов, давая главнокомандующему возможность заменить их. Президент решает, принимать ли отставку. Этот процесс обычно происходит после того, как результаты выборов становятся ясными.

Но чиновники Пентагона говорят, что Эспер подготовил свое письмо, потому что он один из чиновников, которые давно ожидали, что его освободят от должности после выборов.

Поскольку его срок полномочий, возможно, подходит к концу, Эспер помогает членам Конгресса разработать законопроект, который лишит военные базы имен лидеров конфедератов и может привести к его дальнейшим разногласиям с президентом Дональдом Трампом.

По словам официальных лиц, на этой неделе Эспер предоставил руководству Пентагона письменное основание для переименования объектов и, возможно, даже кораблей и названий улиц на базах, названных в честь генералов или лидеров Конфедерации.

Этот шаг может привести к дальнейшему конфликту Эспера с президентом, говорится в докладе.

Стоит отметить, что официальный представитель Пентагона Джон Хоффман назвал сообщение NBC News "неточным и вводящим в заблуждение во многих отношениях", заявив, что Эспер не планирует уходить в отставку.