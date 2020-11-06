Трамп випереджає Байдена у штаті Джорджія на 665 голосів, підрахунок триває
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випереджає свого конкурента демократа Джо Байдена у штаті Джорджія всього на 665 голосів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Наразі обидва кандидати мають по 49,4% голосів. В абсолютних цифрах Трамп має 2 448 183 голоси, а Байден - 2 447 518 голосів.
Попри попередню заяву влади штату про те, що дані не будуть оновлюватися до ранку - пізно вночі публікація проміжних результатів відновилася.
У Джорджії лишилося порахувати орієнтовно 12,8 тисячі поштових бюлетенів.
Перемога у штаті Джорджія забезпечує кандидату 16 голосів виборників.
Раніше Дональд Трамп звинуватив демократів у "махінаціях" з голосами і спробах вкрасти його перемогу.
Він також пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.
Штаб Трампа вже подав позови в Мічигані і Пенсільванії з вимогою зупинки підрахунку голосів. У Вісконсині штаб зажадав перерахувати бюлетені.
Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента