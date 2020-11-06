Трамп опережает Байдена в штате Джорджия на 665 голосов, подсчет продолжается

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает своего конкурента демократа Джо Байдена в штате Джорджия всего на 665 голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сейчас оба кандидата имеют по 49,4% голосов. В абсолютных цифрах у Трампа – 2 448 183 голосов, а у Байдена – 2 447 518 голосов.

Несмотря на предыдущее заявление властей штата о том, что данные не будут обновляться до утра - поздно ночью публикация промежуточных результатов восстановилась.

В Джорджии осталось посчитать ориентировочно 12 800 почтовых бюллетеней.

Победа в штате Джорджия обеспечивает кандидату 16 голосов выборщиков.

Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в "махинациях" с голосами и попытках украсть его победу.

Он также пообещал обжаловать результаты выборов в штатах, где победу взял его оппонент Джо Байден.

Штаб Трампа уже подал иски в Мичигане и Пенсильвании с требованием остановки подсчета голосов. В Висконсине штаб потребовал пересчитать бюллетени.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента