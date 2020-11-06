В Іспанії зійшов з рейок пасажирський потяг

Четверо людей постраждали на півдні Іспанії після того, як зійшов з рейок пасажирський потяг, який прямував до Мадрида.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання COPE.

Інцидент стався в муніципалітеті Теба у провінції Малага у другій половині дня в четвер.

Троє пасажирів і кондуктор отримали поранення при сходженні з рейок декількох вагонів. Всього на момент аварії у потязі перебували 43 людини.

Аварія може бути пов’язана з наслідками зливи, яка накрила північну частину провінції Малага.

Через поганий стан ґрунту рятувальникам довелося евакуювати поранених та інших людей з проблемами мобільності, переносячи їх по бруду до місця, де знаходилися машини швидкої допомоги.

Неушкоджених пасажирів доставили на станцію в муніципалітеті Антекера, щоб вони могли продовжити свій шлях.