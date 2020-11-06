В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд
Четыре человека пострадали на юге Испании после того, как сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший в Мадрид.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание COPE.
Инцидент произошел в муниципалитете Теба в провинции Малага во второй половине дня в четверг.
Трое пассажиров и кондуктор получили ранения при сходе с рельсов нескольких вагонов. Всего на момент аварии в поезде находились 43 человека.
Авария может быть связана с последствиями ливня, который накрыл северную часть провинции Малага.
Из-за плохого состояния грунта спасателям пришлось эвакуировать раненых и других людей с проблемами мобильности, перенося их по грязи к месту, где находились машины скорой помощи.
Непострадавших пассажиров доставили на станцию в муниципалитете Антекера, чтобы они могли продолжить свой путь.