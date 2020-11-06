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В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд

Пятница, 6 ноября 2020, 11:03

Четыре человека пострадали на юге Испании после того, как сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший в Мадрид.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание COPE.

Инцидент произошел в муниципалитете Теба в провинции Малага во второй половине дня в четверг.

Трое пассажиров и кондуктор получили ранения при сходе с рельсов нескольких вагонов. Всего на момент аварии в поезде находились 43 человека.

Авария может быть связана с последствиями ливня, который накрыл северную часть провинции Малага.

 

Из-за плохого состояния грунта спасателям пришлось эвакуировать раненых и других людей с проблемами мобильности, перенося их по грязи к месту, где находились машины скорой помощи.

Непострадавших пассажиров доставили на станцию ​​в муниципалитете Антекера, чтобы они могли продолжить свой путь.

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