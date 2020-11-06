У Лондоні затримали більше 100 осіб за порушення карантину

Британська поліція повідомила про затримання 104 лондонців за порушення обмежень, введених для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Люди зібралися в центрі Лондона, незважаючи на нові обмеження, які були введені для обмеження поширення коронавірусу.

"Натовп людей волів проігнорувати нові правила, поводив себе безвідповідально і небезпечним чином. Більше 100 з цих людей зараз заарештовані, і їм доведеться зіткнутися з наслідками своїх дій", - заявили в столичній поліції.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон в суботу анонсував повернення в Англії загального карантину, починаючи з четверга, після того як Британія подолала рубіж в один мільйон випадків захворювання COVID-19.

Людям було наказано залишатися вдома, щоб боротися зі сплеском інфекції, що, на думку вчених, може, якщо його не зупинити, викликати більше смертей, ніж перша хвиля, яка призвела до тримісячного локдауну на початку цього року.

"Я продовжую закликати людей по всьому місту тримати себе в безпеці і дотримуватися правил", - сказала командир столичної поліції Джейн Коннорс.