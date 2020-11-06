В Лондоне задержали более 100 человек за нарушение карантина

Британская полиция сообщила о задержании 104 лондонцев за нарушение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Люди собрались в центре Лондона, несмотря на новые ограничения, которые были введены для ограничения распространения коронавируса.

"Толпа людей предпочла проигнорировать новые правила, они вели себя безответственно и опасно. Более 100 из этих людей сейчас арестованы, и им придется столкнуться с последствиями своих действий", - заявили в столичной полиции.

Премьер-министр Борис Джонсон в субботу анонсировал возвращение в Англию общего карантина, начиная с четверга, после того как Великобритания преодолела рубеж в один миллион случаев заболевания COVID-19.

Людям было приказано оставаться дома, чтобы бороться с всплеском инфекции, что, по мнению ученых, может, если его не остановить, вызвать больше смертей, чем первая волна, которая привела к трехмесячному локдауну в начале этого года.

"Я продолжаю призывать людей по всему городу быть в безопасности и соблюдать правила", - сказала командир столичной полиции Джейн Коннорс.