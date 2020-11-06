В Бельгии перехватили рекордную партию кокаина стоимостью почти 1 млрд евро

Бельгийская полиция изъяла в порту Антверпена 11,5 тонны кокаина, заявив, что это самое большое количество наркотиков, которую когда-либо в мире находили правоохранители.

Об этом сообщает Brussels Times.

Партия кокаина была доставлена ​​через океан из Гайаны и задержана по прибытии в порт Антверпена. По оценке полиции, стоимость этих наркотиков на черном рынке превышает 900 млн евро.

Наркотики принадлежали организованной преступной группировке, которую возглавлял 77-летний ветеран полиции, бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками.

Он давал преступникам подробные инструкции, как обходить полицейские барьеры при доставке наркотиков в Европу. Группу обезвредили в сентябре, но расследование продолжалось и вывело правоохранителей на новую поставку наркотиков в Бельгии.

В рамках операции были задержаны 20 человек, среди них трое сотрудников милиции, сотрудник порта и юрист.