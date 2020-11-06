МОЗ оприлюднив новий список країн "червоної" та "зеленої" зони

Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за ситуацією з поширенням коронавірусу, що визначає необхідність самоізоляції після прибуття з них.

Як повідомляє "Європейська правда", список з інформацією станом на 6 листопада доступний на сайті МОЗ.

Порівняно з попереднім списком, до "червоної" зони перейшли Литва та Швеція.

У "червоному списку" зараз знаходяться більшість країн Західної Європи, серед них - Британія, Франція, Італія, Іспанія, а також низка сусідів України - Польща, Румунія, Угорщина та Словаччина. Молдова, Білорусь та Росія залишилися "зеленими".

Серед країн Європи, які залишилися у "зеленому списку" - Німеччина, Фінляндія, Норвегія, Латвія та Естонія, Ірландія та Ісландія.

"Зелені" також туристичні Греція, Албанія, Туреччина та Єгипет.

Загалом у "червоній зоні" - 46 країн, у яких показник захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні.

Після прибуття з країн "червоної зони" вимагається самоізоляція амоізоляцію із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.