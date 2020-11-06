МОЗ обнародовал новый список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон из-за ситуации с распространением коронавируса, что определяет необходимость самоизоляции по прибытии из них.

Как сообщает "Европейская правда", список с информацией по состоянию на 6 ноября доступен на сайте Минздрава.

По сравнению с предыдущим списком, в "красную" зону перешли Литва и Швеция.

В "красном списке" сейчас находится большинство стран Западной Европы, среди них - Великобритания, Франция, Италия, Испания, а также ряд соседей Украины - Польша, Румыния, Венгрия и Словакия. Молдова, Беларусь и Россия остались "зелеными".

Среди стран, которые остались в "зеленом списке" - Германия, Финляндия, Норвегия, Латвия и Эстония, Ирландия и Исландия.

"Зелеными" остались также туристические Греция, Албания, Турция и Египет.

Всего в "красной зоне" - 46 стран, в которых показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.

По прибытии из стран "красной зоны" требуется самоизоляция с применением приложения "Дій вдома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.