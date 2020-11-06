Байден перемагає у ключовій для виграшу виборів Пенсильванії 

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає чинного президента Дональда Трампа у ключовому для виграшу виборів президента штаті - Пенсильванії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байден зараз лідирує в Пенсильванії - він випереджає Трампа на 5 587 голосів, 49,4% проти 49,3%, повідомляє CNN. Лідерство у штаті змінилося після підрахунку в п'ятницю вранці близько 31 000 голосів з Філадельфії.

Як і в Джорджії, де Байден вийшов у лідери в ніч на п'ятницю, Байден почав різко скорочувати відрив, коли виборча комісія перейшла до підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою. Майже 80% голосів у "поштових" бюлетенях - за Байдена, стверджує влада Пенсильванії. У 2020 році через пандемію кількість поштових голосів була особливо високою.

Пенсильванія є одним зі штатів, які затримали підрахунок голосів, оскільки за місцевим законодавством, поштові голоси починають рахувати лише у день виборів (більшість інших штатів починає їх обробку наперед).

Пенсільванія є одним з густонаселених штатів та дає 20 голосів до Колегії виборників - органу, чиї члени обирають нового президента США, голосуючи так, як доручила їм більшість громадян штату. Із голосами Пенсильванії і Джорджії Байден претендує на 306 голосів виборників.

Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.

Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Нагадаємо, Джо Байден став кандидатом у президенти, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах в США за всю історію.

Президент Дональд Трамп заявив про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.