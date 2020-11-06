Латвия ввела чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Латвия ввела чрезвычайную ситуацию и усилила карантин на следующие три недели для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Чрезвычайная ситуация объявляется на период с 9 ноября по 6 декабря.

На этот период запрещаются все массовые мероприятия в помещениях. В то же время, мероприятия на улице, в том числе демонстрации и пикеты, под запрет не попали.

На частных мероприятиях разрешено собираться группами не более 10 человек и не более двух домохозяйств. Последнее правило не распространяется на похороны, но там количество участников также не должно превышать 10.

Закрываются все развлекательные заведения - бары, ночные клубы, катки, аквапарки, детские комнаты в ТРЦ.

В ТРЦ большинстве магазинов придется закрыться - кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик, книжных магазинов и прессы, магазинов, торгующих гигиеническими, хозяйственными товарами и зоотоварами.

Придется полностью закрыться салонам красоты и тату-салонам. Парикмахерские смогут работать по предварительной записи.

Рестораны и бары смогут продавать еду только на вынос - за исключением тех, что обеспечивают питание в аэропорту и на рабочих местах.

Детсады останутся открытыми. Школьники 1-6 классов продолжат обучение в классах, остальные и университеты перейдут на дистанционное обучение, кроме некоторых практических занятий. При этом, разрешены индивидуальные занятия с мастерами или репетиторами.

Выставочные центры, учреждения культуры, спортзалы и религиозные учреждения должны быть закрыты с 20-00 до 06-00. При этом в музеях и выставочных центрах запрещаются культурные мероприятия и экскурсии для групп, если это не члены одного домохозяйства. В залах может одновременно находиться не больше посетителей, чем 50% их вместимости.

Спортивные мероприятия и соревнования запрещаются - кроме высшего профессионального спорта. Эти меры должны проходить без зрителей.

Спортивные соревнования разрешены с участием максимум 10 игроков, но раздевалками пользоваться запрещено. В спортзалах и фитнес-центрах будут разрешены только индивидуальные тренировки, из расчета 10 квадратных метров на каждого клиента.

За нарушение физических лиц могут наказывать штрафами в размере до 2 тысяч евро, юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

За последние сутки в Латвии обнаружили 357 новых заражений коронавирусом. Это самый высокий в стране показатель за время эпидемии.