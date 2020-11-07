Британія заборонила в’їзд мандрівників з Данії через мутований у норок коронавірус

Велика Британія запровадила заборону на в’їзд з Данії на тлі побоювань з приводу нового штаму коронавірусу, який поширився на людей від норок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Громадяни або резиденти Британії зможуть повернутися додому з Данії - але їм доведеться ізолюватися разом з усіма членами своєї сім'ї на 14 днів.

Міністр транспорту Грант Шеппс оголосив про зміни незабаром після 02.00 за Гринвічем - менш ніж за дві години до того, як вони вступили в силу.

"Це рішення діяти швидко випливає з повідомлень органів охорони здоров'я Данії про широко поширені спалахи коронавірусу на норкових фермах. Забезпечення безпеки населення Британії залишається нашим головним пріоритетом" – заявив він.

Данія була виключена зі списку туристичних коридорів Британії в п'ятницю після того, як вперше стало очевидно, що мутована форма коронавірусу присутня в країні. Це означало, що всі пасажири, які прибувають до Британії з Данії, повинні будуть самоізолюватися після прибуття.

Оновлені в ніч на суботу правила забороняють в’їзд іноземним гостям, які були в Данії або проїжджали через неї, і розширюють вимоги до самоізоляції для британців і місцевих жителів, включаючи всіх членів їх сімей.

Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.