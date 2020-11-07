Британия запретила въезд из Дании из-за нового штамма коронавируса

Великобритания ввела запрет на въезд из Дании на фоне опасений по поводу нового штамма коронавируса, который распространился на людей от норок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Граждане или резиденты Британии смогут вернуться домой из Дании - но им придется изолироваться вместе со всеми членами своей семьи на 14 дней.

Министр транспорта Грант Шеппс объявил об изменениях вскоре после 02.00 по Гринвичу - менее чем за два часа до того, как они вступили в силу.

"Это решение действовать быстро следует из сообщений органов здравоохранения Дании о широко распространенных вспышках коронавируса на норковых фермах. Обеспечение безопасности населения Британии остается нашим главным приоритетом" – заявил он.

Дания была исключена из списка туристических коридоров Британии в пятницу после того, как впервые стало очевидно, что мутировавший форма коронавирус присутствует в стране. Это означало, что все пассажиры, прибывающие в Британию из Дании, должны будут самоизолироваться по прибытии.

Обновлены в ночь на субботу правила запрещают въезд иностранным гостям, которые были в Дании или проезжали через нее, и расширяют требования к самоизоляции для британцев и местных жителей, включая всех членов их семей.

ания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.

Дания также изолировала северный регион из-за мутированной версии коронавируса. Копенгаген предупредил, что мутация может поставить под угрозу эффективность любой будущей вакцины.