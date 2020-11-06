Данія ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про особливі обмеження для понад 280 тисяч осіб на півночі країни після того, як у людей була виявлена ​​мутована версія коронавірусу, пов'язана з норковими фермами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.

"Відсьогодні громадянам семи районів Північної Ютландії настійно рекомендується залишатися у своєму районі, щоб запобігти поширенню інфекції", - сказала Фредеріксен.

Бари і ресторани також будуть закриті, жителям інших регіонів країни забороняється відвідувати закриті регіони. "Ми просимо вас в Північній Ютландії зробити щось зовсім екстраординарне", - сказав Фредеріксен, кажучи про "реальне закриття" регіону.

Громадський транспорт в регіоні буде закритий, міжміські автобуси і потяги не будуть робити зупинок.

Школярі в семи муніципалітетах, які навчаються в класах з п'ятого по восьмий, будуть відвідувати уроки віддалено. Навчання молоді, включаючи іспити, буде проводитися повністю онлайн, а відвідуваність вищих навчальних закладів, таких як університети, буде знижена на 50%.

Культурні і спортивні об'єкти, такі як тренажерні зали, басейни, парки розваг, зоопарки, театри, музеї, бібліотеки і кінотеатри, будуть закриті, хоча відкриті майданчики для занять спортом залишаться відкритими.

Регіональне управління охорони здоров'я Північної Ютландії готується до масового тестування 280 тисяч жителів постраждалих районів.

Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Мутація вже виявлена ​​у 12 осіб - 11 випадків в Північній Ютландії, один - в іншому регіоні.

Данія вже близько пів року намагалася боротися зі спалахами коронавірусу на норкових фермах. Наприкінці жовтня почали вибракування щонайменше 2,5 мільйонів норок на півночі країни після того, як коронавірус був зареєстрований щонайменше на 63 фермах.