Байден прокоментував свою перемогу на виборах президента США

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував свою перемогу на виборах через декілька хвилин після відповідного оголошення провідних американських ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Америка, для мене велика честь, що ви вибрали мене очолити нашу велику країну. Робота, яка на нас чекає, буде важкою, але я обіцяю вам наступне: я буду президентом для всіх американців, незалежно від того, чи голосували ви за мене чи ні. Я збережу віру, яку ви вклали в мене", - написав Байден у Twitter.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8