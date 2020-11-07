Байден прокоментував свою перемогу на виборах президента США

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував свою перемогу на виборах через декілька хвилин після відповідного оголошення провідних американських ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Америка, для мене велика честь, що ви вибрали мене очолити нашу велику країну. Робота, яка на нас чекає, буде важкою, але я обіцяю вам наступне: я буду президентом для всіх американців, незалежно від того, чи голосували ви за мене чи ні. Я збережу віру, яку ви вклали в мене", - написав Байден у Twitter.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Підрахунок голосів у США ще не завершений, однак аналітики ключових американських медіа, які підбивають проміжні підсумки голосування, вирішили, що є підстави оголосити про впевнену перемогу Байдена у Пенсільванії.

Перемога у цьому штаті дозволяє йому закріпити за собою як мінімум 284 голоси виборників.

Примітно, що за годину до оголошення Байдена переможцем з’явилися кілька емоційних твітів чинного президента Дональда Трампа. У них він, у тому числі заглавними літерами, стверджував, що він, а не Байден, переміг, при чому зробив це "з великим відривом".

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.