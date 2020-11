Байден прокомментировал свою победу на выборах президента США

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал свою победу на выборах через несколько минут после объявления ведущих американских СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня возглавить нашу великую страну. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали ли вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили", - написал Байден в Twitter.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8