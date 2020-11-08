Азербайджан заявив про взяття під контроль стратегічно важливого міста у Карабаху

Азербайджанські збройні сили взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабаху

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в неділю у зверненні до нації, яке транслювалося по державному телебаченню, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Haqqin.

"Дата 8 листопада назавжди увійде в історію нашої країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу", - сказав Алієв, додавши, що "Шуша була звільнена не в результаті переговорів, а шляхом визвольної війни".

Раніше в неділю вранці представник Міноборони Вірменії Арцруні Ованесян написав у Facebook, що в околицях міста Шуша йдуть "важкі і вирішальні бої".

Шуша знаходиться всього за 10 кілометрів від Степанакерта - столиці і найбільшого міста в Нагірному Карабаху. Місто має військово-стратегічне значення, розташовуючись на панівній висоті.

21 травня 2020 року в місті пройшла інавгурація нового президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, що викликало гостру реакцію Азербайджану.

Взяття Шуші в 1992 році для вірмен було великою і символічною перемогою. Для азербайджанців же це була найбільша втрата у тій війні.