Азербайджан заявил о взятии под контроль стратегически важного города в Карабахе

Азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в обращении к нации, которое транслировалось по государственному телевидению, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Haqqin.

"Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу", - сказал Алиев, добавив, что "Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путем освободительной войны".

Ранее в воскресенье утром представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Facebook, в окрестностях города Шуши идут "тяжелые и решающие бои".

Шуша находится всего в 10 километрах от Степанакерта - столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе. Город имеет военно-стратегическое значение, находясь на господствующей высоте.

21 мая 2020 года в городе прошла инаугурация нового президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики, что вызвало острую реакцию Азербайджана.

Взятие Шуши в 1992 году для армян было большой и символической победой. Для азербайджанцев же это была самая большая потеря в той войне.