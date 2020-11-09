Французькі винороби привітали перемогу Байдена з надією позбутись торгових мит Трампа

Організації, що представляють виноробний сектор Франції, привітали обрання Джо Байдена, сподіваючись врегулювати торговельні суперечки, що загострилися під час президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

"Я сподіваюся, що першою темою (обговорення між майбутньою американською адміністрацією і Євросоюзом - Ред.) може бути повернення до старих митних зборів і збереження "нормального режиму" щодо оподаткування французьких вин", - прокоментував вибори генеральний секретар Національної федерації профспілок сільгоспробітників (FNSEA) і голова Ради виноробів при міністерстві сільського господарства Франції Жером Деспі.

Відзначається, що Байден мало висловлювався на тему торгового конфлікту між Європою і Сполученими Штатами.

"Джо Байден ніколи не згадував тему мит..., але ми можемо сказати, що (його обрання - Ред.) сприятливе для нових переговорів", - висловив надію Деспі.

Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив в минулу середу, що американські вибори, яким би не був їхній результат, "не сильно змінять наші комерційні відносини".

В середині жовтня 2019 року адміністрація Трампа ввела 25-відсоткове мито на французькі пляшкові неігристі вина, а також на алкогольну продукцію з інших європейських країн. Це різко збільшило ціни на французькі вина в США.

Такий податок був введений Дональдом Трампом в розпал торгового конфлікту між виробником літаків Airbus і його американським конкурентом Boeing.

Цей захід мав серйозні наслідки для французького виноробного сектора: за заявою Федерації експортерів французьких вин і спиртних напоїв (FEVS), французькі компанії втрачали до одного мільйона євро в день. Загальний збиток склав близько 400 мільйонів євро за рік, повідомила в суботу, 7 листопада, FEVS.