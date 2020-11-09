Виноделы Франции приветствовали победу Байдена с надеждой избавиться от торговых пошлин Трампа

Организации, представляющие винодельческий сектор Франции, приветствовали избрание Джо Байдена, надеясь урегулировать торговые споры, обострившиеся во время президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

"Я надеюсь, что первой темой (обсуждения между будущей американской администрацией и Евросоюзом - Ред.) может быть возврат к старым таможенным пошлинам и сохранение "нормального режима" относительно налогообложения французских вин", - прокомментировал выборы генеральный секретарь Национальной федерации профсоюзов сельхозработников (FNSEA) и Совета виноделов при министерстве сельского хозяйства Франции Жером Деспи.

Отмечается, что Байден мало высказывался на тему торгового конфликта между Европой и Соединенными Штатами.

"Джо Байден никогда не упоминал тему пошлин..., но мы можем сказать, что (его избрание - Ред.) благоприятно для новых переговоров", - выразил надежду Деспи.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в минувшую среду, что американские выборы, каким бы ни был их результат, "не сильно изменят наши коммерческие отношения".

В середине октября 2019 года администрация Трампа ввела 25-процентную пошлину на французские бутилированные неигристые вина, а также на алкогольную продукцию из других европейских стран. Это резко увеличило цены на французские вина в США.

Такой налог был введен Дональдом Трампом в разгар торгового конфликта между производителем самолетов Airbus и его американским конкурентом Boeing.

Эта мера имела серьезные последствия для французского винодельческого сектора: по заявлению Федерации экспортеров французских вин и спиртных напитков (FEVS), французские компании теряли до одного миллиона евро в день. Общий ущерб составил около 400 млн евро в год, сообщила в субботу, 7 ноября, FEVS.