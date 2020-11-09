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Представництво ЄС вітає з Днем української писемності і мови віршем Ліни Костенко

Понеділок, 9 листопада 2020, 10:33

Команда представництва ЄС привітала українців з Днем української писемності і мови віршем Ліни Костенко.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний ролик розміщений у Twitter представництва ЄС в Україні.

Команда представництва, зокрема, посол ЄС Матті Маасікас, зачитала уривок вірша "Життя іде і все без коректур…"

Кожного року, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови.

Дата 9 листопада припадає і на вшанування пам’яті Нестора Літописця, адже, за інформацією  вчених, саме з його праць починається українська мова.

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