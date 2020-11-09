Представительство ЕС поздравило с Днем украинской письменности и языка стихами Лины Костенко

Команда представительства ЕС поздравила украинцев с Днем украинской письменности и языка стихами Лины Костенко.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий ролик размещен в Twitter представительства ЕС в Украине.

🇺🇦 Представництво ЄС вітає всіх українців із Днем української писемності та мови! Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок із вірша Ліни Костенко🙌 pic.twitter.com/Gew0wFOzRQ — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 9, 2020

Команда представительства, в частности, посол ЕС Матти Маасикас, зачитала отрывок стихотворения "Жизнь идет и все без корректур..."

Каждый год, 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка.

Дата 9 ноября приходится и в память Нестора Летописца, ведь, по информации ученых, именно с его трудов начинается украинский язык.