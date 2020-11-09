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Представительство ЕС поздравило с Днем украинской письменности и языка стихами Лины Костенко

Понедельник, 9 ноября 2020, 10:33

Команда представительства ЕС поздравила украинцев с Днем украинской письменности и языка стихами Лины Костенко.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий ролик размещен в Twitter представительства ЕС в Украине.

Команда представительства, в частности, посол ЕС Матти Маасикас, зачитала отрывок стихотворения "Жизнь идет и все без корректур..."

Каждый год, 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка.

Дата 9 ноября приходится и в память Нестора Летописца, ведь, по информации ученых, именно с его трудов начинается украинский язык.

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