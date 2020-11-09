"Вирішальний тиждень": в Австрії допускають посилення карантину

В уряді Австрії допускають посилення карантинних обмежень наприкінці цього тижня, якщо приріст заражень в країні не сповільниться.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на австрійське The Local, про це заявив міністр охорони здоров’я Рудольф Аншобер.

"Наступні декілька днів будуть ключовими для прийняття рішень. Якщо частковий "локдаун" не допоможе сповільнити приріст заражень, нам доведеться його посилювати", - сказав він.

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Попри те, що вже тиждень в Австрії діє частковий "локдаун", приріст заражень коронавірусом декілька разів встановив нові рекорди. Якщо минулої середи, 4 листопада, вперше зареєстрували понад 6 тисяч випадків, то вже 7 листопада - понад 8 тисяч випадків. Населення країни - близько 8,8 млн.

Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус протягом тижня зросла на 58%.

Нагадаємо, Австрія запровадила жорсткий карантин з 3 листопада попередньо до 30 листопада. На всій території країни запровадили комендантську годину з 8 вечора до 6 ранку, але з широким колом винятків.

Ресторанам дозволили продавати їжу тільки "з собою", усі культурні й спортивні заходи заборонили. Водночас, поки залишаються відкритими непродуктові магазини, молодша й середня школа та дитсадки.