У Вірменії збили російський військовий вертоліт

У Вірменії зазнав аварії російський вертоліт, який був збитий ракетою, загинули два члени екіпажу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.am.

"За повідомленням МНС, близько 18:39 годин в центр кризового управління надійшов сигнал про те, що на ділянці Ерасх-Паруйр Севак в яру впав російський гелікоптер. Після падіння машина загорілася", - йдеться в повідомленні МНС Вірменії.

На місці катастрофи працюють пожежники і рятувальники.

Один з користувачів Facebook виклав відео, на якому у темряві видно пожежу, однак, точно невідомо, чи є це палаючим вертольотом.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що збитий російський вертоліт - це штурмовик Мі-24.

Села Ерасх і Паруйр знаходяться біля кордону з Нахічеванню - азербайджанським анклавом.

Пізніше Міноборони Росії підтвердило дані про катастрофу, повідомляє РБК. У відомстві повідомили, що він був збитий ракетою з ПЗРК. Загинули два члени екіпажу.

Нагадаємо, у Нагірному Карабаху визнали, що більше не контролюють ключове місто Шуша, яке після кількох днів бойових дій зайняла армія Азербайджану.