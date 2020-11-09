В Армении сбили российский военный вертолет
В Армении потерпел крушение российский вертолет, который был сбит ракетой, погибли два члена экипажа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.am.
"По сообщению МЧС, около 18:39 часов в центр кризисного управления поступил сигнал о том, что на участке Ерасх-Паруйр Севак в овраге упал российский вертолет. После падения машина загорелась", — говорится в сообщении МЧС Армении.
На месте катастрофы работают пожарные и спасатели.
Один из пользователей Facebook выложил видео, на котором вдали виден пожар, однако, точно неизвестно, является ли это горящим вертолетом.
Российский Telegram-канал Baza сообщил, что сбитый российский вертолет – это штурмовик Ми-24.
Села Ерасх и Паруйр находятся у границы с Нахичеванью - азербайджанским анклавом.
Позже Минобороны России подтвердило данные о катастрофе, сообщает РБК. В ведомстве сообщили, что вертолет был сбит ракетой из ПЗРК. Погибли два члена экипажа.
Напомним, в Нагорном Карабахе признали, что больше не контролируют ключевой город Шуша, который после нескольких дней боевых действий заняла армия Азербайджана.