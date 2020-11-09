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"Випадковий інцидент": Азербайджан вибачився за збитий військовий вертоліт РФ

Понеділок, 9 листопада 2020, 19:39

Міністерство закордонних справ Азербайджану підтвердило, що азербайджанські військові збили російський вертоліт, але заявило, що це було зроблено ненавмисно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві відомства.

"За інформацією, отриманою в Міністерстві оборони Азербайджанської Республіки з Міністерства оборони Російської Федерації, 9 листопада о 18:30 на Нахчиванській ділянці вірмено-азербайджанської державного кордону був збитий військовий вертоліт Мі-24 Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У заяві вказується, що політ вертольота проходив в безпосередній близькості до вірмено-азербайджанського кордону, в той час як в зоні нагірно-карабахського конфлікту тривають активні бойові зіткнення.

Крім того, політ проходив в темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО і вертольоти ВПС РФ раніше не були помічені в зазначеному районі.

"У контексті зазначених факторів і на тлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було прийнято рішення відкрити вогонь на ураження. Азербайджанська сторона просить вибачення у російської сторони у зв'язку з даним трагічним інцидентом, який має характер випадковості і не був спрямований проти російської сторони", - заявили в МЗС.

Азербайджанська сторона також заявляє про готовність до виплати відповідної компенсації.

Нагадаємо, у Нагірному Карабаху визнали, що більше не контролюють ключове місто Шуша, яке після кількох днів бойових дій зайняла армія Азербайджану.

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