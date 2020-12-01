У Нідерландах маски стали обов’язковими з винятком для працівників секс-бізнесу

У Нідерландах від вівторка почала діяти обов’язкова вимога носіння захисної маски у закритих публічних просторах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

З сьогоднішнього дня всі люди у віці 13 років і старше повинні носити маску для рота в громадських місцях.

Це зобов'язання поширюється на громадські криті приміщення. Сюди входять магазини і громадські частини урядових будівель, школи і вокзали.

Виняток було зроблено для працівників секс-бізнесу, їх клієнтів, відвідувачів місць відправлення культу і людей, які не можуть носити маску за медичними показаннями.

Той, хто не дотримується цього правила, ризикує отримати штраф у розмірі 95 євро. Молоді люди віком до 16 років платитимуть за порушення 38 євро.