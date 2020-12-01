В Нидерландах маски стали обязательными, с исключением для работников секс-бизнеса

В Нидерландах со вторника начало действовать обязательное требование о ношении защитной маски в закрытых публичных пространствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

С сегодняшнего дня все люди в возрасте 13 лет и старше должны носить маску для рта в общественных местах.

Это обязательство распространяется на общественные крытые помещения. Сюда входят магазины и общественные части правительственных зданий, школы и вокзалы.

Исключение было сделано для работников секс-бизнеса, их клиентов, посетителей мест отправления культа и людей, которые не могут носить маску по медицинским показаниям.

Тот, кто не придерживается этого правила, рискует получить штраф в размере 95 евро. Молодые люди в возрасте до 16 лет будут платить за нарушение 38 евро.