Ірландія очікує на руйнування ланцюга поставок картоплі з Великої Британії, якщо Лондон і Брюссель не домовляться про торговельну угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністерство сільського господарства Ірландії офіційно попередило, що вся британська картопля буде заборонена до ввезення після завершення перехідного періоду 1 січня.

Навіть в разі торгової угоди департамент повідомив виробникам, переробникам і дистриб'юторам, що потік британської картоплі в Ірландії припиниться 1 січня і не буде поновлений протягом декількох місяців, оскільки заявка Британії на експорт картоплі "повинна проходити відповідно до законодавства ЄС".

В Ірландії вирощують всього близько 10 000 тонн картоплі, яка придатна для смаження у фритюрі, при цьому тільки в мережах швидкого харчування продають 80 000 тонн смаженої картоплі.

Більшість сортів картоплі, вирощеної в Ірландії, гарні для запікання і варіння, але в них занадто багато цукру для смаження у фритюрі. Така картопля-фрі може виявитися жорсткою, як картон, тому що погано вбирає масло.

Виробники картоплі на східному узбережжі Англії вирощують екологічно чисті сорти, але вирощування картоплі в Ірландії сильно залежить від імпорту насіннєвої картоплі з Британії. Шотландія забезпечує близько трьох п'ятих потреб Ірландії.