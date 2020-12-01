Ирландия обеспокоена потерей британского картофеля после Brexit

Ирландия ожидает разрушения цепи поставок картофеля из Великобритании, если Лондон и Брюссель не договорятся о торговом соглашении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министерство сельского хозяйства Ирландии официально предупредило, что вся британская картошка будет запрещена к ввозу после завершения переходного периода 1 января.

Даже в случае торгового соглашения департамент сообщил производителям, переработчикам и дистрибьюторам, что поток британского картофеля в Ирландию прекратится 1 января и не будет восстановлен в течение нескольких месяцев, поскольку заявка Великобритании на экспорт картофеля "должна проходить в соответствии с законодательством ЕС".

В Ирландии выращивают всего около 10 000 тонн картофеля, пригодного для жарки во фритюре, при этом только в сетях быстрого питания продают 80 000 тонн жареной картошки.

Большинство сортов картофеля, выращенного в Ирландии, хороши для запекания и варки, но в них слишком много сахара для жарки во фритюре. Такой картофель-фри может оказаться жестким, как картон, потому что плохо впитывает масло.

Производители картофеля на восточном побережье Англии выращивают экологически чистые сорта, но выращивание его в Ирландии сильно зависит от импорта семенного картофеля из Британии. Шотландия обеспечивает около трех пятых потребностей Ирландии.