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У Латвії хочуть карати за заклики не дотримуватись коронавірусних обмежень

Вівторок, 1 грудня 2020, 11:38

У Латвії можуть запровадити кримінальну відповідальність за заклики ігнорувати заходи, що вживаються для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це заявив голова комісії з оборони, внутрішніх справ і боротьби з корупцією латвійського парламенту Юріс Ранцанс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За його словами, парламентська підкомісія може протягом декількох тижнів приступити до внесення поправок до Кримінального кодексу, передбачивши в ньому відповідальність за заклики не дотримуватися обмежувальних заходів.

До дискусії планується залучити експертів, поліцію, прокуратуру та суди.

"Я вважаю можливим вироблення спеціальної норми, а не внесення поправок до норми про хуліганство. Я б навіть пішов далі і розробив би таку нову норму, яка б передбачала таку ж відповідальність, як за заклики до геноциду, тобто нова норма передбачала б відповідальність просто за заклик, незалежно від наявності у нього наслідків", - сказав голова комісії.

За оцінкою депутата, ситуація з дотриманням обмежень погана, і настав час звернутися за допомогою до міністерства оборони. "Можливо, настав час відправити патрулі на вулиці. У поліції не вистачає людей для патрулювання навіть у великих містах", - сказав він.

Уряд Латвії у вівторок проведе нараду з кризовою комісією для обговорення можливого продовження надзвичайного стану.

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