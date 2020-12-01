В Латвии хотят наказывать за призывы не соблюдать коронавирусные ограничения

В Латвии могут ввести уголовную ответственность за призывы игнорировать меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом заявил председатель комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией латвийского парламента Юрис Ранцанс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По его словам, парламентская подкомиссия может в течение нескольких недель приступить к внесению поправок в Уголовный кодекс, предусмотрев в нем ответственность за призывы не соблюдать ограничительные меры.

К дискуссии планируется привлечь экспертов, полицию, прокуратуру и суды.

"Я считаю возможным выработку специальной нормы, а не внесение поправок в нормы о хулиганстве. Я бы даже пошел дальше и разработал бы такую ​​новую норму, которая бы предусматривала такую ​​же ответственность, как за призывы к геноциду, то есть новая норма предусматривала бы ответственность просто за призыв, независимо от наличия у него последствий", - сказал председатель комиссии.

По оценке депутата, ситуация с соблюдением ограничений плохая, и пора обратиться за помощью в министерство обороны. "Возможно, пора отправить патрули на улицы. В полиции не хватает людей для патрулирования даже в крупных городах", - сказал он.

Правительство Латвии во вторник проведет совещание с кризисной комиссией для обсуждения возможного продления чрезвычайного положения.