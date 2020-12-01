В Австрії опираються заклику Німеччини не відкривати лижний сезон через епідемію

В уряді Австрії критикують ідею Німеччини про те, щоби європейські країни цього року не відкривали гірськолижні курорти, аби вони знову не перетворилися на осередки зараження коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, міністр туризму Австрії Елізабет Кьостінгер заявила, що країна "не дозволить" вказувати їм, коли і як послаблювати карантин.

"Ми точно не дозволимо іншій країні диктувати, коли нам щось відкривати чи ні. Ми ж ніколи не розповідаємо Німеччині, закривати їм чи ні, наприклад, школи та перукарні", - заявила вона у коментарі ЗМІ.

Вона додала, що в країні вже діє досить жорсткий карантин і тепер уряд планує поступово послаблювати його, а зимовий туризм у цій ситуації не повинен стати цапом-відбувайлом.

Крім того, на думку міністра, людям після такого важкого року потрібно дати можливість вибратися з міста і зайнятися спортом.

Як повідомлялося раніше, Німеччина через епідемію прагне домовитись з країнами ЄС про закриття гірськолижних курортів щонайменше до 10 січня, аргументуючи це рішення тим, що саме лижні курорти - зокрема, австрійський Ішгль, стали одними з перших осередків поширення коронавірусу у Європі.

Пропозицію Німеччини підтримав прем'єр Італії, але наголосив на необхідності європейського рішення; в Австрії ж виступили проти. Проти закриття гірськолижних курортів виступає також Швейцарія.

У Єврокомісії заявили, що не планують вказувати країнам-членам, чи слід дозволяти роботу гірськолижних курортів в умовах другої хвилі епідемії коронавірусу.