В Австрии опираются призыву Германии не открывать лыжный сезон из-за эпидемии

В правительстве Австрии критикуют идею Германии о том, чтобы европейские страны в этом году не открывали горнолыжные курорты, чтобы они снова не превратились в очаги заражения коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, министр туризма Австрии Элизабет Кьостингер заявила, что страна "не позволит" указывать ей, когда и как ослаблять карантин.

"Мы точно не позволим другой стране диктовать, когда нам что-то открывать или нет. Мы же никогда не рассказываем Германии, закрывать им или нет, например, школы и парикмахерские", - заявила она в комментарии СМИ.

Она добавила, что в стране уже действует достаточно строгий карантин, и теперь правительство планирует постепенно ослаблять его, а зимний туризм в этой ситуации не должен стать козлом отпущения.

Кроме того, по мнению министра, людям после такого тяжелого года нужно дать возможность выбраться из города и заняться спортом.

Как сообщалось ранее, Германия из-за эпидемии стремится договориться со странами ЕС о закрытии горнолыжных курортов минимум до 10 января, аргументируя это решение тем, что именно лыжные курорты - в частности, австрийский Ишгль, - стали одними из первых очагов распространения коронавируса в Европе.

Предложение Германии поддержал премьер Италии, но отметил необходимость всеевропейского решения; в Австрии же выступили против. Против закрытия горнолыжных курортов выступает также Швейцария.

В Еврокомиссии заявили, что не планируют указывать странам-членам, следует ли им позволять работу горнолыжных курортов в условиях второй волны эпидемии коронавируса.