Наезд на пешеходов в Трире: водитель оказался 51-летним местным жителем, его мотивы неизвестны
Вторник, 1 декабря 2020, 17:35
Водитель, который за рулем авто въехал в прохожих в пешеходной зоне немецкого города Трир, оказался 51-летним местным жителем.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SWR, об этом сообщили в городской полиции.
Водитель, которого полиция задержала на месте, проживает в районе Трир-Саарбург. Мотивы и обстоятельства его действий еще выясняют и пока нет указания на вероятную версию.
По последней информации, в результате наезда двое человек погибли, среди них - один ребенок; еще 15 человек травмированы.
В полиции сообщили, что сейчас угрозы для горожан больше нет, но центр города останется перекрытым еще на несколько часов, пока полиция будет собирать доказательства.
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