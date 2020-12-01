Наезд на пешеходов в Трире: водитель оказался 51-летним местным жителем, его мотивы неизвестны

Водитель, который за рулем авто въехал в прохожих в пешеходной зоне немецкого города Трир, оказался 51-летним местным жителем.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SWR, об этом сообщили в городской полиции.

Водитель, которого полиция задержала на месте, проживает в районе Трир-Саарбург. Мотивы и обстоятельства его действий еще выясняют и пока нет указания на вероятную версию.

По последней информации, в результате наезда двое человек погибли, среди них - один ребенок; еще 15 человек травмированы.

В полиции сообщили, что сейчас угрозы для горожан больше нет, но центр города останется перекрытым еще на несколько часов, пока полиция будет собирать доказательства.