У Португалії власники ресторанів і нічних клубів оголосили голодування через карантин

Дев'ять власників ресторанів, барів і нічних клубів оголосили п'ятиденне голодування у вівторок біля будівлі парламенту Португалії на знак протесту проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Вони заявляють, що не втримаються на плаву без фінансової підтримки під час кризи.

Читайте також У Португалії новий рекорд випадків коронавірусу, вводиться комендантська година

Протестувальники розбили намети біля парламенту і вживають тільки воду, чай та каву. Вони кажуть, що не будуть їсти, поки з ними не зустрінуться прем'єр-міністр і міністр економіки.

Бари та нічні клуби були закриті у Португалії з березня по травень. З 8 листопада на більшій частині території країни діє комендантська година і карантин на вихідні. Ці заходи розлютили рестораторів, які кажуть, що багато їхніх підприємств не переживуть цей рік.

Онлайн-петиція руху, що стоїть за протестом, набирає обертів - зібрано вже майже 45 тисяч підписів.

Як компенсацію за обмеження, що діють у вихідні, уряд запропонував ресторанам 20% від їхнього середнього доходу в період з січня по жовтень цього року. Власники бізнесу кажуть, що цього недостатньо.

Згідно з урядовими даними, кількість зареєстрованих безробітних у Португалії в жовтні зросла на 34,5% в порівнянні з минулорічними цифрами. При цьому близько 72% нових безробітних працюють в ресторанах або роздрібній торгівлі.