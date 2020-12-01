В Португалии владельцы ресторанов и ночных клубов объявили голодовку из-за карантина

Девять владельцев ресторанов, баров и ночных клубов объявили пятидневную голодовку во вторник у здания парламента Португалии в знак протеста против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Они заявляют, что не удержатся на плаву без финансовой поддержки во время кризиса.

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Протестующие разбили палатки возле парламента и употребляют только воду, чай и кофе. Они говорят, что не будут есть, пока с ними не встретятся премьер-министр и министр экономики.

Бары и ночные клубы были закрыты в Португалии с марта по май. С 8 ноября на большей части территории страны действует комендантский час и карантин на выходные. Эти меры разозлили рестораторов, которые говорят, что многие их предприятий не переживут этот год.

Онлайн-петиция движения, стоит за протестом, набирает обороты - собрано уже почти 45 000 подписей.

В качестве компенсации за ограничения, действующие в выходные, правительство предложило ресторанам 20% от их среднего дохода в период с января по октябрь этого года. Владельцы бизнеса говорят, что этого недостаточно.

Согласно правительственным данным, количество зарегистрированных безработных в Португалии в октябре выросло на 34,5% по сравнению с прошлогодними цифрами. При этом около 72% новых безработных работают в ресторанах или розничной торговле.